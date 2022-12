Gisela Valcárcel le regala pasajes a Nueva York a reportero de 'América hoy'

Las fiestas por fin de año ya se viven en GV Producciones. La empresa, dirigida por Gisela Valcárcel, celebró este viernes 16 de diciembre su almuerzo de Navidad con los trabajadores de El gran show, América hoy y En esta cocina mando yo.

A través de las redes sociales, diversos artistas, como Brunela Horna, Edson Dávila y Tilsa Lozano, dieron a conocer algunos pormenores de la reunión.

Pero, lo que más llamó la atención fue el regalo que dio la popular Señito a uno de sus trabajadores. Se trató de un pasaje a Nueva York (Estados Unidos), el cual le fue entregado al reportero Oswaldo Arteaga de América hoy.



Gisela Valcárcel y su opinión sobre la Navidad

Días antes, la conductora de televisión afirmó que Papá Noel no existe. Esto no tendría nada raro, pero lo dijo durante una chocolatada que ella misma organizó para unos niños de escasos recursos.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no?... Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra”, comentó la presentadora de televisión.

Pero no solo eso, la popular Señito aseveró que el único protagonista en esta fecha conmemorativa es Jesús.

“El mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, como tú tienes una fecha de nacimiento, también sabemos que Jesús nació en la tierra y que su cumpleaños es este mes, y es tan bueno que en su cumpleaños no recibe regalos, sino que los da”, señaló.