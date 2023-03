Paramore en Lima: ¿a qué hora empieza su concierto en el Estadio San Marcos?

Paramore ofrecerá un concierto en Lima este jueves 2 de marzo en el Estadio San Marcos. La agrupación estadounidense llega a Perú 12 años después. La última vez que pisaron suelo peruano fue el 28 de febrero de 2011.

En aquella ocasión, la banda liderada por Hayley Williams se presentó en el Jockey Club y cantó lo mejor de su álbum Riot! y lo último de Brand New Eyes. Este 2023, la banda estadounidense regresa a Perú con This is why, su más reciente disco, que incluye 10 temas inéditos producidos por Carlos de la Garza.

¿A qué hora empieza el concierto de Paramore en Lima?

Las puertas del Estadio San Marcos se abrirán para el ingreso del público a las 4:00 p.m. Posteriormente, Elke, la artista invitada y quien acompaña a Paramore en su gira por Sudamérica, será la encargada de abrir el show a las 8:00 p.m.

Finalmente, la banda estadounidense saldrá al escenario a los 9:00 p.m.





¿Qué temas cantará Paramore en su concierto en Perú?

Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro ya se encuentran en Perú para deleitar a sus fanáticos con lo mejor de su repertorio. Entre los posibles temas que podría cantar la agrupación estadounidense están las canciones de su último disco This is why, además de otros de sus clásicos.

Entre los posibles temas que podrían tocar este jueves 2 de marzo en el Estadio San Marcos, se encuentran:

This Is Why

Brick by Boring Brick

Decode

Caught in the Middle

That’s What You Get

Ignorance

Forgiveness

I Caught Myself

Pool

Misguided Ghosts

Simmer

Ain’t It Fun

Boogie Juice

Rose-Colored Boy

Told You So

Misery Business

Still Into You

Hard Times