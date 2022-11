‘Pasapalabra’: Orestes se arriesga en "El Rosco" ante Rafa

Un nuevo duelo entre Orestes Barbero y Rafa Castaño en Pasapalabra ha dejado al filo del asiento a muchos espectadores. Tras haber empatado en su último enfrentamiento, el burgalés decidió arriesgarse para poder acercarse al bote de 1.744.000 euros.

Orestes y Rafa reaccionan a su último enfrentamiento

Rafa Castaño y Orestes Barbero siguen sorprendiendo semana a semana con su reñido enfrentamiento. En el último encuentro, el burgalés consiguió 16 palabras acertadas de forma consecutiva, mientras que Rafa siguió a su propio ritmo, el cual le ha servido en más de un centenar de programas.

El programa del jueves empezó con Roberto Real preguntando a los concursantes sobre las sensaciones de su último empate. “Se repite la historia de quedarse solo ante el peligro”, mencionó.

El sevillano bromeó diciendo que fue “otro día en la oficina”, mientras que el burgalés se mostró satisfecho con el resultado “ojalá todos los Roscos fuesen así”. Ambos terminaron con 23 aciertos y evitaron la ‘Silla azul’.

😱 ¡Impresionante! ¡@Rafael_Castano lo ha vuelto a solucionar! Se ha quedado solo ante su rosco y ha conseguido el empate con @Orestesbarbsalc. Pero no solo eso, ¡se han vuelto a quedar a tan solo dos palabras de llevarse el #bote!💰 #Pasapalabra637 pic.twitter.com/VBUEjgRBj2 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 2, 2022

Orestes se arriesga en un nuevo "Rosco"

Tras el empate del miércoles, Orestes y Rafa volvieron a enfrentarse en "El Rosco" para poder llevarse el premio mayor.

Castaño empezó con 163 segundo y tuvo tres aciertos antes de pasar palabra. En cuanto a Orestes, tuvo 159 segundos y llegó a contestar siete preguntas de un solo tirón.

En su primera vuelta, Orestes terminó con 20 aciertos y Rafa con 17 palabras en verde. El sevillano llegó a las 23 palabras, pero decidió dejar pasar el tiempo y no arriesgarse. En cambio, el burgalés decidió seguir a pesar de sus dudas: “Tengo tantas dudas que no sé ni por dónde me viene el aire”, comentó.

El participante decidió jugársela, primero contestó de forma incorrecta la letra ‘H’ y luego la ‘S’. Esto dejó como vencedor a Rafa Castaño, mientras que Orestes tendrá que estar en la ‘Silla Azul’ el próximo programa.

Orestes tendrá que jugar la Silla Azul

