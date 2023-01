Patricia Navidad lanza advertencia a concursante en 'La casa de los famosos 3': "No despierten mis demonios"

El reality más popular de la cadena Telemundo hizo su regreso. La casa de los famosos 3 celebró su estreno el pasado 17 de enero, envuelto de muchas polémicas y sorpresas. Patricia Navidad, una de las participantes del programa, fue clara con sus objetivos y declaró que vino a ganar.

La actriz también mencionó que no le gusta la hipocresía, advirtiendo al resto de sus compañeros que es mejor alejarse de ella cuando está enojada.

Ella vino para ganar

"No me gusta la hipocresía, ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios", dijo Patricia Navidad. Como se recuerda, la actriz fue una de las primeras concursantes en confirmar su participación en La casa de los famosos 3.

Por otro lado, 'Paty' destacó sus personalidades, las cuales no le afectan y mantiene controladas: "Soy una persona totalmente distinta, soy muchas personalidades dentro de una misma y ¿sabes qué? No me causa conflicto, todas nos llevamos bien". La participante lució un elegante vestido rojo, pero siempre manteniendo la sinceridad que la caracteriza.

De igual forma, indicó que suele cuestionar todo: "Siempre estoy en búsqueda de aprender cosas nuevas, de cultivar mi alma y mi mente. Porque las personas que somos de mente, o sea que usamos la mente nos llaman locas ¿Por qué? Que alguien me explique".

Por último, la finalista de la primera temporada de Masterchef celebrity México compartió su opinión sobre su participación en el programa. "Vengo feliz, emocionada, agradecida con todas las ganas y el deseo de divertirme y dar y compartir lo mejor de mí y aunque no parezca, sin miedo a nada", contestó Navidad.