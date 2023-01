Melissa Paredes respalda postulación de Luciana Fuster al Miss Perú: “Tiene el prototipo de una típica peruana”

¡La respalda! Luego que Luciana Fuster anunciara su postulación al Miss Perú 2023 durante su presentación en la nueva temporada de Esto es Guerra, diversas personalidades de la farándula han opinado sobre su participación en el certamen de belleza. Entre ellas Melissa Paredes.

En la edición de este viernes 20 de enero de Préndete, la expareja de Rodrigo Cuba felicitó a la influencer por su incorporación en el certamen de belleza.

“A mí me encanta Luciana Fuster, yo sí la veo con el prototipo de una Miss Perú, típica peruana”, expresó la conductora durante el espacio televisivo que conduce junto a Kurt Villavicencio y Karla Tarazona.

Sin embargo, el popular Metiche discrepó de las opiniones de la exreina de belleza. Kurt aseguró que todavía no ve preparada a la chica reality como para participar en el certamen. Por tanto, le recomendó esperar un poco más para sumarse al Miss Perú.

Melissa Paredes y su paso por el Miss Perú

Melissa Paredes ya sabe lo que es coronarse como Miss Perú. La modelo salió vencedora del certamen de belleza en el 2012. Sin embargo, tuvo que renunciar al título tras desatarse la polémica por unas fotos que se hicieron virales, que fueron tomadas cuando aún era modelo.

En las imágenes, la conductora de televisión aparecía vestida como presidiaria y conejita. Tras difundirse las postales, Paredes fue duramente criticada, por lo que tuvo que renunciar a la corona.

“Yo respeto mucho a esas personas que me critican tan duro. En realidad, yo no soy ninguna vedette, ninguna bailarina, no tengo nada en contra de esos trabajos. Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante, que siempre ha trabajado por ella misma y por su familia, por eso le comunico a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona”, expresó la modelo cuando renunció a su corona.