Periodista español descartó que Clara Chía Martí había ingresado a clínica en Barcelona

El nombre de Clara Chía había estado en boca de todos en los últimos días, incluso más que cuando salió la canción de Shakira con Bizarrap. Esto se debe a los rumores de que la novia de Gerard Piqué estaba mal de salud. Algunos medios señalaron que había acudido a una clínica de Barcelona por un ataque de ansiedad.

Jordi Martín descartó que Clara Chía asistió a clínica por ataque de ansiedad

Este rumor ha sido descartado por uno de los periodistas de espectáculos que más ha seguido este tema. Se trata de Jordi Martin, quien aseguró que Clara Chía luce muy bien. Actualmente, ella camina por las calles de la ciudad de lo más tranquila.

Jordi aseguró que la vio feliz, pero a la vez indicó que tiene una información sobre ellos que muy pronto dirá. “La vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”, señaló el paparazzi.

Horas más tarde, el periodista usó su Instagram para dejar un mensaje que alarmó a muchos. En el texto dejó a entrever la posibilidad de que la Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía, y que por esta razón se debe la preocupación de ella.

Gerard Piqué habría sido infiel a Clara Chía

El mensaje que dejó decía lo siguiente: “La crisis de ansiedad no viene por la canción... Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clara descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas”.

Por ahora esa es la información que se sabe de Gerard Piqué y Clara Chía. Hasta el momento, ambos prefieren estar bajo el silencio y no han salido a declarar para defenderse de todos los rumores que se habla de ellos.

Periodista español descartó rumor sobre ingreso de Clara Chía a clínica en Barcelona

