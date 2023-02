‘Pesadilla en el paraíso 2’: Borja Estrada, Antonio Montero y Tania Déniz son los tres finalistas

La final de Pesadilla en el paraíso 2 se llevará a cabo este próximo domingo.

En la última nominación, quedaron mano a mano Mar y Silvina, siendo esta última la eliminada.

Sin embargo, Carlos Sobera sorprendió al comunicar que habría otro eliminado del público.

Los tres finalistas de ‘Pesadilla en el paraíso 2’

Los cuatro que quedaron fueron Borja, Tania, Montero o Mar. El menos votado del público se quedaría a las puertas de la final. “La audiencia ha decidido que por un 4% de los votos, siendo el concursante que menos votos consigue, se queda fuera de la gran final… ¡Mar!”, anunció el conductor.

La influencer se convirtió en la séptima eliminada de la edición y lamentó quedarse a poco de la final: “Me lo esperaba, me lo imaginaba. Me sabe mal porque estoy a nada de la final, me faltaba nada… Pero también estoy contenta porque he llegado hasta aquí”.

Con esta expulsión, solo quedan tres finalistas: Antonio Montero, Borja Estrada y Tania Deniz, uno de ellos será el gran ganador de la segunda temporada.

Exparticipantes tuvieron que defender a los finalistas

Durante la gala, se anunció que los exparticipantes tendrían que defender a un finalista al azar. Lo que llamó la atenció fue que tenían que defender con los que tuvieron roces en la competencia. Kiko Jiménez tuvo que dar su alegato a favor de Antonio Montero, Borja Estrada fue defendido por José Antonio Avilés y Maite Galdeano estuvo junto a Tania Deniz.

Las últimas protagonizaron un momentazo que hizo reír a las personas en el set. ”¿Me ves como tentadora de 'La isla de las tentaciones? Creo que me he entrenado con tu novio”, fue lo primero que dijo Galdeano a la finalista.

Carlos Sobera, intentó en varias ocasiones interrumpir la conversación entre las mujeres, pero Maite no lo escuchaba. “No calla, pero vamos a ver, llevo tres horas pidiéndote el alegato, se va a acabar el programa y no lo tenemos”, dijo antes de gritar en medio de las risas del público.

Finalmente, Maite Galdeano dio el alegato muy a su estilo: “Es una niña maravillosa, tengo que decir que ha dormido más que la bella durmiente, cuando se levantaba venía a tomar café, que se echaba lo que quería y más con miel, que la robabas por ahí”, dijo ante Tania, que solo atinaba a reír.