‘Pesadilla en el paraíso’: María José Galera llora efusivamente tras recordar la pérdida de su hija: "No se olvida nunca”

La más reciente eliminada de Pesadilla en el paraíso acudió al debate organizado por la producción. Se trata de María José Galera, quien estuvo cara a cara con Sandra Barneda para conversar sobre lo que fue su presencia en el reality.

María José rompió en llanto tras recordar la pérdida de su hija

La presentadora del programa le preguntó si luego de su participación había podido sanar aquellas heridas del pasado: “Hay algo que no se olvida nunca, lo intentas, pero no se supera, vives porque no tienes más remedio que vivir, pero no se supera”, respondió María José.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso 2’: Borja Estrada, Tania Deniz y Antonio Montero son los primeros semifinalistas

Ante la pregunta, la ex participante del reality aseguró que se ha llevado mucho amor, gracias a las amistades que forjó con algunos: “En la granja he dejado tristeza y me he traído mucho amor de los compañeros”.

Sin embargo, Sandra Barneda se percató de la tristeza que embargó a María José, razón por la cual le dedicó unas palabras: “No quiero hablar, no es fácil darse cuenta cuando estas dentro de que hay dolor dentro y cuando tienes tanto tiempo de dar vueltas a la cabeza es muy complicado, la persona que no lo haya vivido no tenemos ni idea”.

Marta Peñate le muestra su apoyo a María José

Cabe recalcar que, Galera indicó que no era fácil hablar sobre el tema de su pequeña en televisión: “Expresar este dolor en un plató de televisión es muy difícil, pero es que lo expreso todos los días en mi casa". Por último, confesó que cuando está triste, trata de hablar con su hija fallecida: “Hay momentos que se me viene el mundo encima y digo que ya tengo ganas de llegar arriba con ella. Cuando pienso eso cojo caminito, me voy donde ella está descansando y hablo con ella”.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso 2’: María José Galera se convirtió en la nueva eliminada del reality

Por su parte, Marta Peñate le ha mostrado su apoyo a María José: "Yo no soy madre, no puedo entender tu dolor, pero si soy hija y si alguna vez me pasara algo me gustaría que mi madre fuera feliz y no lo pasara mal". Luego de esto, ambas se fundieron en un emotivo abrazo en el medio del set.