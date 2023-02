‘Pesadilla en el paraíso 2’: Borja Estrada fue el ganador del reality

Este 19 de febrero, Pesadilla en el paraíso 2 llegó a su fin. El reality tuvo un desenlace muy emotivo, donde Borja Estrada y Tania Deniz fueron los protagonistas. Finalmente, el hijo de ‘Pipi’ Estrada resultó ser el ganador del programa por mayoría de votos.

Borja Estrada fue el ganador del reality

En la última gala, Antonio Montero, Tania Deniz y Borja Estrada se enfrentaron para coronarse como el ganador de la segunda temporada de Pesadilla en el paraíso.

La primera decisión del público fue eliminar a Montero y mantener Deniz y Estrada. Luego, Carlos Sobera dio conocer al ganador. "La audiencia, con sus votos a través de la app gratuita de Mitele, ha decidido que por un 58% de los votos, el concursante que gana esta segunda edición de Pesadilla en el paraíso sea Borja".

Al principio, Borja se quedó sorprendido y sin palabras ante la decisión del público. De inmediato, se han acercado sus compañeros y familiares para poder felicitarlo.

El ganador reaccionó a lo sucedido y se mostró muy feliz por este logro.

Las palabras de 'Pipi' Estrada para su hijo

El primero en dedicarle unas palabras ha sido su papá, ‘Pipi’ Estrada. "Quiero darte las gracias porque me has liberado. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien".

Asimismo, el periodista le comentó a su hijo que este logro le va a servir mucho para mejorar en aspectos personales que solo ellos sabían: “Te ha servido mucho, ha sido una catarsis para lo que tenías que hacer, y sabes a lo que me refiero".

Finalmente, el padre de Borja indicó que este hecho lo va a ayudar mucho para nuevas oportunidades: “La vida para él socialmente va a cambiar, a partir de ahora se le abren otras puertas y va a ser muy feliz".

