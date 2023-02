‘Pesadilla en el paraíso’: ‘Pipi’ Estrada desea que su hijo gane el reality: "Le vendrá bien para su débil economía"

‘Pipi’ Estrada se pronunció sobre su hijo, Borja Estrada, quien sumó su nombre a la lista de los finalistas de Pesadilla en el paraíso2.

Luego de la expulsión de Silvina Magari y Mar López, son tres los nombres que quedaron para el último del programa: Antonio Montero, Tania Déniz y Borja Estrada, quienes competirán para saber quién es el ganador de esta temporada.

'Pipi' Estrada desea que su hijo gane el reality

El periodista deportivo destacó que su hijo es "sano, trabajador, buen compañero y muy natural", características que lo ayudaron -precisamente- para llegar hasta la instancia final de este reality. Por ello, espera que ‘Pipi’ Estrada gane la competencia.

Indicó, además, que una de las razones por las cuales quisiera que gane es para que se ayude económicamente. Según ‘Pipi’ no está muy bien en ese sentido: "Le va a venir muy bien para su débil economía".

Terelu Campos habló sobre la participación de Borja Estrada

Otra que también se mostró a favor de que gane Borja fue la ex pareja de José Estrada, Terelu Campos. La presentadora indicó lo siguiente: "Mi ganador es Antonio Montero, pero si la audiencia no lo quiere, a mí sí que me gustaría que ganara Borja Estrada".

Finalmente, Terelu confesó que guarda muy buenos recuerdos de Borja Estrada y que no lo culpa por las cosas que hizo su padre: "Es un chico estupendo. Digno ganador. Yo no culpo a Borja de nada de lo que haya hecho su padre. Siempre ha sido estupendo conmigo, y yo con él, y eso no nos lo puede quitar nadie, independientemente de su padre".

Según lo que se ha visto por las decisiones que ha tomado la audiencia y de lo que se habla en redes sociales, los favoritos para ganar el reality son dos personas en especial. Se trata de Antonio Montero y Borja Estrada. Sin embargo, todo puede pasar y Tania Déniz podría ser la ganadora.