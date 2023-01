'Pesadilla en el paraíso 2': La emotiva despedida de Kiko Jiménez con Maite Galdeano luego de ser expulsada

Se reveló al participante que fue salvado en Pesadilla en el paraíso 2. Como se recuerda, Maite Galdeano y Kiko Jiménez se encontraban en la cuerda floja luego de ser nominados. Nagore Robles informó en el programa que el hombre de Linares había ganado en las votaciones.

La exconcursante de Gran hermano dijo adiós a la competencia y abrazó a su yerno fuertemente. Con ello, la mujer de 54 años es la segunda persona expulsada de la granja en la presente temporada.

El emotivo adiós de Maite y Kiko

La semana pasada en Pesadilla en el paraíso 2, Maite Galdeano y Kiko Jiménez estaba molestos con el resto de sus compañeros por haberlos nominado. Los competidores tenían que esperar el resultado de las votaciones del público, porque solo uno de ellos sería salvado.

La presentadora Nagore Robles salió a escena para anunciar como fueron los votos. Kiko obtuvo un 55%, lo cual significaba que seguiría dentro de la granja. Por otro lado, Maite se convirtió en la segunda expulsada del programa después de Begoña Gutiérrez. Ambos se fundieron en un emotivo abrazo y Galdeano felicitó a su yerno por seguir dentro de la competencia.

"Me voy con buen sabor de boca, he disfrutado, me esperaba el resultado. Me da mucha pena, pero tengo muchas ganas de ver a mi gente, me voy feliz", dijo la mujer de 54 años antes de marcharse.

Por su parte. Jiménez no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a Maite. "Me da pena porque hemos hecho muy buen equipo, hemos sido un buen tándem", comentó Kiko. "Tengo ahora más afinidad ahora con ella que con Sofía", bromeó el participante, haciendo referencia a su pareja Sofía Suescun.