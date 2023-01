‘Pesadilla en el paraíso 2’: José Avilés llamó provocador a Kiko Jiménez

Momentos de tensión se vivieron en la última edición de Pesadilla en el paraíso 2. Y es que José Antonio Avilés, Maite Galeano y Kiko Jiménez protagonizaron un fuerte cruce de palabras que viral en las redes sociales.

José Avilés estalló en contra de Maite y Kiko

José tenía un pacto de silencio que se había ganado en escenas anteriores, por lo que no podía emitir ninguna palabra. De esta manera, lo que hacía era usar una pizarra para comunicarse y responder a Kiko y Maite.

"Voy a ser vuestra peor pesadilla", fue una de las frases que escribió Avilés en la pizarra. Al saber que su compañero no podía decir ni una sola palabra, Maite y Kiko siguieron provocándolo al punto de hartarlo.

La 'gota que derramó el vaso' fue cuando Kiko le habló a José Avilés sobre la educación que su madre le había dado antes. Dicho comentario provocó la pronta reacción del concursante, quien no dudó en responder: "Eres un provocador diciendo cosas de fuera, porque sabes que con cosas de dentro no me provocas".

José Avilés rompió en llanto con Tania

Posteriormente a esa escena, José Avilés se mostró muy sentido por lo ocurrido, al punto de que no pudo aguantar el llanto y se desahogó con Tania: "Ha sido el colmo de los colmos. Él ha hecho que yo salte. Y si hay consecuencias para todos, le reclamáis a él. Que se meta con la madre de alguno de vosotros, porque es un sinvergüenza".

En los próximos capítulos se sabrá cómo se desarrollará este pequeño enfrentamiento que tuvieron los tres competidores. Por ahora, se sabe que José Avilés les declaró la guerra a ambos debido a sus provocaciones.