'Pesadilla en el paraíso 2': Silvina Magari no tolera la comida y llora desconsoladamente “Me siento un koala”

Silvina Magari se encuentra consternada por la comida que le brinda la producción de Pesadilla en el paraíso 2. La ex concursante de Got Talent llegó muy contenta y motivada a la granja. Sin embargo, nunca imaginó que los alimentos que se servían serían su más grande obstáculo.

'Pesadilla en el paraíso 2': Silvina Magari reclama que pasa mucha hambre

Silvina Magari confesó que se siente frustrada por la poca variedad y cantidad de comida que hay en Pesadilla en el paraíso 2. La situación la alteró a tal punto que rompió a llorar para sorpresa de sus compañeros y de la propia producción.

"Pasamos muchísima hambre, pero muchísima. Con un café en el cuerpo te pones a hacer 28.000 chichorreos y luego para comer un plato de comida que me da muchísima fatiga porque sabe a bosque. Luego por la noche, vuelves a comer la misma fantasía", contó en medio del llanto.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso 2’: Kiko Jiménez y Begoña Gutiérrez son los primeros nominados de la temporada





@Internet

Se siente un Koala

La participante confesó que está acostumbrada a comer bien y rico, pero que el menú en la granja la ha desmotivado incluso hasta de vivir.

“Me duele todo. Cuando he visto esto me ha dado mucha pena. Cuando le de dos cucharadas voy a preferir la muerte. Yo soy una barracuda, de Parchís, soy el gordo, me encanta comer. Y aunque sea poco que sepa rico. Pero es que sabe a bosque”, mencionó, Silvina Magari.

En ese sentido recalcó que ni bien termine su participación en el programa no volverá a comer ni una sola calabaza.

“Cuando me vaya de aquí no quiero una alubia ni una calabaza en diez metros a la redonda. Me siento un koala. La comida sabe a hoja mojada con una mijina de corteza. Sabe todo a lápiz”, reiteró.

Lee también: 'Pesadilla en el paraíso 2': Así fue el primer encuentro entre los participantes de la nueva temporada