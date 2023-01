'Pesadilla en el paraíso 2': Kiko Giménez y Maite Galdeano se molestaron con sus compañeros por haberlos nominado

Pesadilla en el paraíso 2 ha tenido otra noche de nominaciones. En el último programa, los participantes tuvieron que escribir -en una pequeña pizarra- el nombre del compañero que deseaban poner en capilla. La más votada por el grupo fue Maite Galdeano, quien se sorprendió por el resultado.

Begoña Gutiérrez, quien volvió como expulsada, decidió que Kiko Giménez también pase a la palestra. Ambos concursantes estaban molestos con sus colegas, lo que generó división en la granja.

Los nominados estallan contra sus compañeros

Maite Galdeano fue nominada por el resto de sus compañeros y estará en capilla. Algunos de ellos opinaron sobre su elección. "A Maite. Es con la que más he discutido. Ella me dice que es una compañera ejemplar, se quejaba de nuestro robo y ha hecho exactamente lo mismo. No puedes dar lecciones si no las aplicas", dijo Tania.

"A Maite. También es por descarte. Es con la que menos me llevo, con la que menos feeling tengo. Además, insisto, no quiero nominar a Maite y tener un problema con Kiko, pero lo voy a tener", declaró Borja Estrada.

Begoña Gutiérrez nomina a Kiko

Más tarde, llegó Begoña Gutiérrez, quien hace poco fue expulsada. Ella tenía el poder de nominar de manera directa a cualquiera de los competidores. "Me llena de orgullo y satisfacción nominar a Kiko. Va por ti, cariño", comentó.

El novio de Sofía Suescun no podía creerlo, pero al final se levantó de su asiento y se puso al lado de su suegra. "No me lo esperaba, ha sido una cosa tan inesperada", decía de manera irónica. "Lo que siempre habéis querido, sueño cumplido", era lo que mencionaba el hombre de 30 años.