'Pesadilla en el paraíso': Bea Retamal confirmó su ruptura con Daniel García

Pesadilla en el paraíso ha llegado a su fin con la coronación de Víctor Janeiro. Sin embargo, algunos de los participantes siguen dando de qué hablar, como es el caso de Bea Retamal y Daniel García, quienes estuvieron presentes en el plató del show.

La ganadora de Gran hermano confirmó que terminó su relación con el joven de 27 años. De acuerdo con lo que indicó, admitió que noviazgo era muy tóxico y dañino.

El fin de la relación de Bea y Dani

Muchos espectadores notaron que la relación que tenían Beatriz Retamal y Daniel García en Pesadilla en el paraíso no era nada saludable.

Las constantes peleas e insultos incomodaban al resto de sus compañeros. por lo que muchos pensaban que no iban a durar mucho tiempo juntos.

En el último programa, la producción decidió invitar a todos los concursantes al plató. Y en ese momento, Bea aprovechó para entregarle una carta a Dani donde le comunicaba algo importante.

Los presentes apostaban que se trababa del final de su noviazgo.

Para despejar las dudas, el presentador Carlos Sobera le preguntó a la finalista por el mensaje. "Son cinco hojas de carta. Intenté expresarme lo mejor que pude, tuve mucho tiempo para pensar. Tenemos una relación muy tóxica que no es ejemplo de nada. Se puede llamar todo menos amor", indicó en un primer momento.

"Yo no quiero darle el ejemplo a mi prima de que esto es amor o a gente que me siga de su casa. Le quiero, pero me tengo que querer más a mí. Me tendrá como amiga, siempre le voy a recordar con una sonrisa. Yo le llamaba salvavidas porque me sacó de una relación tóxica, pero en este caso el salvavidas tengo que ser yo, tengo que salir a flote yo sola, no tengo que esperar a nadie", finalizó, confirmado su ruptura.