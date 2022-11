‘Pesadilla en el paraíso’: Bea Retamal le pide perdón a Iván por decir que no se lava los dientes

Bea Retamal decidió pedirle disculpas públicas a Iván Molina por decirle a sus compañeros que no se lavaba los dientes. La concursante de Pesadilla en el paraíso nunca pensó que un comentario suyo terminaría en un conflicto con todos los miembros de la granja.

‘Pesadilla en el paraíso’: Bea Retamal revela la falta de higiene de Iván

En episodios atrás en Pesadilla en el paraíso, Bea Retamal le reveló a Israel Arroyo y Daniela Requena que Iván Molina no se lavaba los dientes.

La joven le confesó a los participantes que nunca lo había visto cepillarse los dientes por lo que inmediatamente provocó conflicto entre todos los presentes. Israel se lo contó a Ivan, mientras que Daniela le aseguró a su compañera que estaba equivocada.

“Yo si le he visto lavarse los dientes, te lo juro lo digo en serio”, señaló.

A raíz de este comentario los ánimos se pusieron intensos en el reality e Iván quedó resentido con las granjeras, en especial con Daniela ya que se sintió traicionado porque no lo defendió como hubiera querido y tampoco le avisó lo que decían de él.

“Bastante indiferente a cómo lo dice, si tengo una relación como tenía con Daniela y alguien dice algo de ella voy directamente a decírselo a ella”, señaló Iván posteriormente en las confesiones con Lara Álvarez.

Luego que todo el grupo analizara los videos y los comentarios que se habían dicho en Pesadilla en el paraíso, Bea Retamal se mostró arrepentida y pidió perdón.

Luego que todo el grupo analizara los videos y los comentarios que se habían dicho en Pesadilla en el paraíso, Bea Retamal se mostró arrepentida y pidió perdón. En tanto Iván señaló que ese tipo de habladurías “demostraban la persona que era”.

“Creo que atacar a alguien por ahí es bastante bajuno”, acotó.

Por su parte Bea señaló que pensaba hablar en privado con el joven para ofrecerle disculpas ya que no quería que pensara que si lo decía en directo ante cámaras era por quedar bien.

“Te vuelvo a pedir perdón públicamente hice ese comentario porque sabía que te iba a doler, porque vi en una discusión anteriormente que se había sacado eso y yo estaba enfadada y lo hice en plan rabiosa me arrepiento. Perdón, no tienes falta de higiene y me arrepiento de haberlo dicho”, subrayó Retamal.