‘Pesadilla en el paraíso’: Steisy le revela a Pablo Pisa detalles de su relación con Dani G

Tras ser eliminada de Pesadilla en el paraíso, Patricia Steisy pudo sentarse a hablar con su pareja Pablo Pisa sobre lo que iba a pasar con la relación. El acercamiento que tuvo con Dani G casi le pone fin a su romance; Sin embargo, ambos decidieron darse una oportunidad; pero, primero debían ser sinceros el uno con el otro.

Pablo Pisa habla sobre su relación con Dani G

Pablo le dejó claro a su pareja, que después de lo ocurrido en la granja de Pesadilla en el paraíso, ya no confiaba completamente en ella. “Confío cuando estoy contigo, pero te vas… Voy a tardar tiempo, años”, comentó. Algo que Steisy comprendió y aseguró se iba a esforzar para recuperar su confianza.

Asimismo, Pablo habló sobre cómo se llevaba con Dani G. antes de lo ocurrido. Según el novio de la extronista de Mujeres y hombres y viceversa, confiaba mucho en su amigo y se quedaban a dormir juntos. “Antes de entrar me llamó para despedirnos, le dije que iría solo, sin Patri, para que no se conociesen. Confiaba en el muchísimo”, contó Pisa.

Por otro lado, aseguró que el exparticipante de La isla de las tentaciones le “hacía ojitos” para ganarse su confianza. “Creo que lo hace con todo el mundo. Es un tío que sabe que es atractivo y se gana a la gente seduciéndola”.

Steisy habla sobre su relación con Dani G.

Steisy asegura que Dani G la manipuló

Por su parte, Patricia Steisy confesó que estaba dispuesta a tener intimidad con Dani, pero no lo hizo porque a su novio no le agradaba. “Soy una persona liberal, la única excusa que tengo para no hacerlo es porque no quieres”, explicó.

La extronista también reveló que, fuera de las cámaras, Dani G se aprovechaba para intentar manipularla. “Me cogía a solas para manipularme. Cosas que, si se viesen, cambiaría mucho la forma de pensar que tiene la gente de Dani”, añadió.

Pablo y Steisy ahora no quieren saber nada de Dani G, pero ambos concuerdan que la experiencia les ha permitido “reavivar la llama”, crecer como personas y a valorar mucho más su relación.