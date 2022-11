‘Pesadilla en el paraíso’: Danna Ponce fue eliminada del reality

Pesadilla en el paraíso le dijo adiós a un integrante más. Danna Ponce, quien no pudo vencer en votos a Manuel Gonzáles, se convirtió en una nueva expulsada y se vio muy conmovida por esta noticia.

Danna Ponce fue expulsada del programa

Fueron días muy difíciles para ambos concursantes, pues ambos no sabían cual de los dos se iría a casa por la decisión del público.

Al finalizar la votación, Lara Álvarez dio la noticia: "Con un 57 por ciento de los votos, los espectadores han decidido que la persona expulsada sea... Danna".

La participante no pudo contener la tristeza ante su despedida, pero igual se dio el tiempo para brindarle unas palabras a sus compañeros

“Lo primero, estoy súper contenta por la oportunidad, he disfrutado a tope. Lo he vivido muy intensamente. Estoy muy feliz porque lo me espera fuera también es súper guay", afirmó Ponce.

Aunque esto no quedó ahí, pues la influencer aprovechó la oportunidad para darle un mensaje a sus compañeros antes de marcharse.

"Daniela, eres una crack, eres una clara finalista. Iwán, sé que voy a compartir más de una barbacoa aquí contigo, compartimos el valor más importante que es la lealtad, eres un tío muy de verdad", señaló.

Danna le dedica unas palabras a Bea

Sin embargo, hubo un momento importante en el espacio televisivo y fueron las palabras que le dedicó de una manera muy especial a Bea: "Bea, creo que soy la única concursante, aparte de Dani, que ha sabido ver más allá de esa coraza de diabla desquiciante. He visto más allá y por eso te he tratado como te he tratado. Te llevo aquí, eres una tía con un gran corazón, cuando sanes lo que tengas que sanar te vas a convertir en una persona increíble”.

Ante estas declaraciones, la joven no pudo contener las lágrimas al escuchar el mensaje de su amiga que se retiraba del programa. Ambas se abrazaron y se dijeron hasta pronto.

