'Pesadilla en el paraíso': Bea Retamal se enfada con Daniela por haberla despertado

La vida sigue con normalidad en la granja de Pesadilla en el paraíso. Solo quedan cinco participantes con la oportunidad de llevarse el premio, pero -ahora- todos viven bajo el mismo techo, y parece que a nadie le está gustando la situación.

Daniela Requena comenzó su mañana con mucha energía, por lo que fue a despertar al resto de sus compañeros. Pero, cuando fue a la habitación de Bea Retamal para avisarle que era hora de levantarse, ella reacción de la peor manera.

'No lo hagas así nunca más'

En los últimos capítulos de Pesadilla en el paraíso, la vida en la granja ha ido cambiando poco a poco, pero ahora todos son responsables de su cuidado. Es por ello que cada uno de ellos se organizaron para las hacer las respectivas labores.

Daniela Requena era una de las más emocionadas. La reportera se despertó muy temprano y con muchas ganas, así que fue a las habitaciones del resto de sus compañeros para levantarlos, siendo el primero Israel Arroyo. La mujer de 31 años le dio los buenos días a Iwán Molina y él le respondió: "Será para ti".

Aunque ese no sería el mejor despertar en el programa, Daniela siguió con su camino y llegó al cuarto de Bea Retamal. "Buenos días, princesa. Es hora de despertarse, cenicienta despierta", dijo. "Daniela, estoy en cama, me parece exagerado, la verdad. Tengo bastante mala leche cuando me despierto", respondió Bea. Requena sintió mucha curiosidad y quiso comprobarlo. "Pues yo quiero que me dejes de tocarme la p...", contestó furiosa.

Más tarde, Retamal explicó porque reaccionó de esa manera: "No me despiertes así nunca más, tengo bastante mala leche. Te lo digo en serio, hago un trabajo muy grande y por eso tardo en levantarme de la cama".