'Pesadilla en el paraíso': Bea Retamal y Dani G siguen enfrentados y parece que nada cambiará

En el más reciente episodio de Pesadilla en el paraíso, los competidores Daniel García y Bea Retamal fueron los protagonistas de una nueva discusión. Ambos se encontraban dentro de la habitación del capataz, pero en vez de resolver sus diferencias, terminaron empeorando más las cosas.

Solo quedan siete participantes dentro de la competencia, donde solo un podrá salir victorioso de la granja. Por el momento, Dani y Beatriz siguen peleados, a pesar de que hace algunas semanas hablaron sobre tener una relación.

Otra vez peleados

La relación que tienen los participantes Dani G y Bea Retamal siempre estuvo llena de altibajos. En el último programa de Pesadilla en el paraíso, los dos tuvieron que compartir la habitación del capataz después de hacerse con el preciado bastón, pero volvieron a empezar una discusión.

Beatriz se sinceró y le dijo muy claro que ella sigue pensando de que él "es una persona sucia". "No sé por qué sigue durmiendo conmigo todos los días", respondió confundido el hombre de 27 años. "Imagínate como está el percal aquí que tengo que dormir contigo por obligación, no confió en ti. No me mires ni a los ojos, eres una persona mala", añadió.

"Yo lo tengo claro, yo contigo, por lo menos te lo dejo claro a diferencia de ti. Eres tú la que me hace pensar que tengo que darte las gracias", explicó García, mientras que Retamal está segurísima de que cuenta con más apoyo él.

"Considero que mi gente va a hacer lo posible para echarte ante una nominación de los dos", finalizó. La tensión entre ambos parece que no acabará.