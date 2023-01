‘Pesadilla en el paraíso’: Begoña Gutiérrez se quebró al contar sobre la muerte de su expareja

La nueva temporada de Pesadilla en el paraíso ya tuvo a su primera eliminada. Se trata de Begoña Gutiérrez, quien no pudo alcanzar la votación esperada y se tuvo que despedir del reality.

En su regreso para ‘El debate’, habló un poco de lo que fue su corta experiencia en el programa y algunos aspectos de su vida que nadie sabía.

Begoña Gutiérrez habló sobre el suicidio de su exmarido

El tema más fuerte que tocó fue sobre la muerte de su expareja. "La muerte del padre de mi hijo fue inesperada y trágica. A mí eso me ha marcado mucho. Mi hijo tenía tres años. Me sigue torturando. Es como mi talón de Aquiles. En ese momento no era tan común una desaparición voluntaria", indicó Gutiérrez

La conductora, Sandra Berneda, al verla muy afectada, aprovechó en dar un mensaje con respecto a la salud mental. "Está muy bien que hablemos, hay cosas que en este país son tabú. En España se suicida muchísima gente, no se dice nada al respecto y es una de las grandes lacras de nuestro país”, aseguró.

Asimismo, le agradeció a Begoña por abrirse de esa manera y tocar un tema tan delicado. “Hay que empezar a hablar del dolor que provoca a los familiares y sobre todo a ellos mismo que no han encontrado otra salida. Que se hable del tema y te doy las gracias", indicó la conductora de Pesadilla en el paraíso 2.

Begoña Gutiérrez se quebró con mensaje de su hija

La exparticipante agradeció el apoyo que le brindó la Sandra y aseguró que la salud mental ha ido avanzando de a pocos. “La salud mental o las emociones del alma hace años no eran comprendidas, gracias a Dios ahora la sociedad ha ido avanzando", indicó.

Finalmente, pidió perdón a su hija en público por hablar sobre ese tema, pero ella le respondió con un tierno mensaje. "Soy la mayor de tres hermanos y estamos orgullosos de la madre que tenemos. Es una valiente, una luchadora. Gracias, de verdad, para nosotros eres la mejor".