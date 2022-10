'Pesadilla en el paraíso': cuatro nuevos participantes llegarán a la granja

El programa Pesadilla en el paraíso sorprendió en su última edición con un anuncio impactante. Lara Álvarez anunció la llegada de cuatro nuevos granjeros que pondrán a temblar a los pocos integrantes que ya quedaban.



Estas nuevas adquisiciones serán parte de lo que sería algunos cambios en el formato del reality.

'Pesadilla en el paraíso': Los cambios en el programa

Los nuevos integrantes harían su aparición formal en Pesadilla en el paraíso este miércoles. El programa de convivencia cada vez se posiciona mejor entre la audiencia. El cambio del formato grabado a la transmisión en vivo en varias situaciones dentro de la granja ha terminado por gustar a la audiencia y al parecer habría motivado a la producción a ponerle más chispa.

"El concurso evoluciona, los cambios son permanentes, cada vez sois menos, pero por muy poco tiempo porque el miércoles cuatro aspirantes a granjeros van a llegar a la casa para pelear dentro de El Paraíso. Cuatro nuevas caras, aprendices, llegan a Pesadilla en el paraíso", señaló Lara Álvarez a los nueve participantes que estaban en la granja.





'Pesadilla en el paraíso': Granjeros hacen sus pedidos

El anuncio encendió los ánimos en la granja y la mayoría de los participantes de Pesadilla en el paraíso se mostraron curiosos y entusiasmados con la noticia.

Dani García dio la bienvenida por adelantado y solo pidió a alguien con “aire fresco y ganas de meterse en todo”. Por su parte, Daniela Requena hizo una solicitud un poco más detallada. “A mí me apetecen, por lo menos dos granjeros guapos y buenorros y dos granjeras simpáticas. Dos granjeros buenorros que me animen un poco", recalcó ante la risa de sus compañeros.

De la misma manera Marco Ferrari se mostró entusiasmado. “Cualquiera que quiera venir, participar, que venga. Necesitamos aire, energía positiva”, mencionó.

Finalmente, quien no estuvo para nada contenta con el anuncio fue Patricia Steisy: “A mí no me hace gracia porque es mucha más competencia para llegar a la final. Uno ya saborea el final y lo que se lo ha currado y ahora llegan cuatro personas nuevas, hinchaicas de comer, con toda la energía del mundo, con todo el amor de su casa del mundo”, alegó. No obstante, manifestó que si tuviera que escoger le gustaría que llegue su novio, Pablo.