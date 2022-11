‘Pesadilla en el paraíso’: Dani G y Omar son los nuevos nominados del programa

En la última edición de Pesadilla en el paraíso se notó la complicada situación que están viviendo los participantes. Y que, tras la salida de Steysi del reality, ya se conocieron a los nuevos nominados: Omar Sánchez y Dani García.

La sorpresa de los nominados

Conocida la noticia, el primer en opinar fue Omar. El concursante se mostró sorprendido con la nominación, pero indicó que seguirá dando todo de sí para mantenerse en la competencia.

"Lo he dado todo, he trabajo mucho también y si me voy me voy con la cabeza muy alta. Llevo aquí casi 3 meses, he conocido a una persona maravillosa y si me voy tengo muchas ganas de estar con ella también", indicó.

Estas palabras fueron tomadas como despedida, pero la propia Lara Álvarez confirmó que faltaba una semana más para conocer al nuevo eliminado.

Dani, en cambio, fue nominado directamente por Steisy. Y pese a estar nuevamente en capilla, Dani asegura sentirse muy confiado en lo que pueda pasar: "Es una nominación horrible, porque aquí somos como hermanos. Pero estoy agradecido porque me hayan salvado y estar una semana más aquí es el mejor regalo. Lo voy a disfrutar como un chiquillo".

¿Quién fue la última eliminada del programa?

Cabe recordar que la disputa por quedarse en el reality estuvo entre Dani G y Steisy. Esta última fue quien recibió menos votos por parte del público y se tuvo que retirar. Eso sí, tuvo su venganza al nominar de nuevo a Dani.

Dani G y Omar Sánchez: nuevos nominados de #PesadillaEnElParaíso10 https://t.co/Pe15Q8lX5a — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 10, 2022