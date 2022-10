‘Pesadilla en el paraíso’: Gloria Camila se arrepiente de haber dejado solo a su padre en casa

Tras ser eliminada de Pesadilla en el paraíso, Gloria Camila se ha visto envuelta en diversos problemas, sobre todo con lo sucedido con su padre, José Ortega Cano, mientras ella se encontraba aislada en el reality.

La joven pisó por primera vez el set de "El Debate" y tuvo que enfrentarse a la dura realidad que rodea actualmente a su padre luego de su separación de Ana María Aldón, a las declaraciones de Rocío Jurado y la polémica frase “mi semen es de fuerza”.

A pesar de tener numerosos frentes abiertos, Gloria Camila prefirió no tocar ninguno de ellos a fondo. Sin embargo, aseguró que se encuentra muy arrepentida de haber dejado solo a su padre en momentos complicados para él.





Evitó hablar de la vida personal de su padre

La actriz se mostró bastante incómoda cuando tuvo que hacer frente a los videos en los que se veía a su padre totalmente fuera de sí por preguntas relacionadas a su proceso de separación. Cabe resaltar que las declaraciones de José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa habrían sido la gota que rebalsó el vaso para la relación que tenía con Ana María Aldón.

Luego de ser consultada sobre dicho tema, la expareja de Kiko Jiménez señaló que no diría nada al respecto porque el tema es complicado. "Me vas a disculpar, pero vengo a hablar de un concurso que he hecho y esto es un tema bastante serio en el que no voy a ahondar ahora mismo".

Asimismo, agregó que, a pesar de querer haber mantenido su mente enfocada en la competencia, esto le habría sido difícil por la situación familiar que enfrentaba. "Mi cabeza determina que las cosas pueden estar peor de lo que lo dejé y entro en bucle. Creo que tenía que haberme quedado fuera".