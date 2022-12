‘Pesadilla en el paraíso’: Israel Arroyo fue eliminado de la competencia

Israel Arroyo se despidió de Pesadilla en el paraíso en el último programa. Al vidente le faltó poco para convertirse en uno de los finalistas del programa. Sin embargo, el público optó por darle preferencia a Bea Retamal.

‘Pesadilla en el paraíso’: El adiós de Israel Arroyo

Tras largas semanas estando al pie de la competencia siendo uno de los grandes favoritos para llegar a la recta final de Pesadilla en el paraíso, Israel Arroyo tuvo que decirle adiós a la granja tras ser expulsado con el 59 % de los votos.

El concursante quien una semana atrás quedó en capilla con Bea Retamal no logró ganar la cantidad de votos a favor de la audiencia y se despidió en medio de lágrimas.

“Para mí fue un sueño venir, me llevo un recuerdo muy bonito de todos mis compañeros, me tenía que tocar y me tocó. Lara muchas gracias por todo y a todo el equipo (...) Estoy muy feliz, quiero decir a toda la gente que me ha apoyado que muchas gracias, me voy muy feliz”, señaló.

Por su parte, la presentadora también tuvo unas lindas palabras hacia el expulsado.

“Gracias a ti, has sido un concursante maravilloso. Llegar hasta aquí ha sido un reto, todo lo que te espera fuera es precioso”, le respondió.

“Un finalista más”

Los cuatro concursantes restantes de Pesadilla en el paraíso se acongojaron al saber de la eliminación de Israel Arroyo, a quien consideraron como un finalista más.

Daniela se despidió de su amigo y dijo estar rota por su expulsión. “Para mí es un finalista”, subrayó al igual que Víctor.

El reality se encuentra en su etapa final y con la eliminación de Israel ya se tiene a los cuatro finalistas: Daniela, Bea, Víctor e Iwan que serán sometidos a votación del público.

