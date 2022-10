'Pesadilla en el paraíso': Steisy enfrenta a Israel por sus fuertes ronquidos

El reality español Pesadilla en el paraíso sigue poniéndose cada vez mejor. En la última emisión del programa, Israel Arroyo y Steisy se pelearon debido a los fuertes ronquidos que producía cuando el hombre dormía. Debido a ello, el vidente no tuvo mejor idea que expresar su malestar con todos ellos en la mañana, siendo Steisy la que más se enojó cuando oyó sus gritos, así que ambos terminaron discutiendo. El resto de los participantes solo podían mirar y escuchar lo que decían.

Gritos y peleas en 'Pesadilla en el paraíso'

El conflicto inició porque Israel se quejó que no podía dormir por el frío y por los zancudos del lugar. Debido a ello, se trasladó a una de las habitaciones.

Al principio, la solución parecía la correcta, pero eso solo generó inconvenientes en sus compañeros, puesto que el hombre de 46 años ronca muy fuerte.

Pero, lo peor estaba por venir. A la mañana siguiente, las quejas de sus compañeros no cesaron y su reacción fue monumental. "Son una panda de hienas, no tienen humanidad ninguna", empezó. "¡Me habéis tratado como un perro! No he dormido nada en toda la p*** noche. Nadie en la p*** vida me humilla", gritaba al resto de los concursantes.

Ante ello, Steisy no se quedó callada. "¡Se acabaron las tonterías! Si no te gusta te vas a tomar c***".

La casa estaba completamente dividida, pero quien se pronunciaría con mayor fuerza sería Daniela, ya que ella considera que Israel es una víctima de un linchamiento. Al final, Steisy ayudó al hombre a hacer su cama en la sala, para luego hacer las paces y reírse de lo que habían discutido.