'Pesadilla en el paraíso': Pablo Pisa va hasta la granja para confrontar a Dani G. y Steisy

Pesadilla en el paraíso continúa generando emociones con sus más recientes capítulos. Uno de los momentos más dramáticos que se vivió en el último programa la presencia de Pablo Pisa, quien llegó hasta la granja para encarar a su novia 'Staicy', quien fue captada en coqueteos con Dani García.



La participante comenzó a excusarse y lo trato de calmar, pero todo esfuerzo era en vano. Pisa está muy decepcionado con su pareja por estar de coqueta con uno de sus amigos, siendo que ambos concursantes han estado muy cercanos en los últimos episodios.

Charla con Patricia

"Te pedí una cosa antes de entrar Patri, solo una ¿Te acuerdas?... Y te la has pasado por el forro del co** y me toca estar en un plató defendiéndome a mí, a ti, a nuestra relación y estoy jodido", fueron las palabras de Pablo a su novia, quien le había asegurado que confiara en ella, pero terminó involucrándose con Dani García. Pisa le recordaba que hay ciertos límites que los pone una pareja, pensando que eso estaba más que claro.

Aunque no sería la primera vez que él haya tenido que formar parte del drama en sus 4 años de relación. "La primera vez en Solo/sola te entendía, me puse en tu lugar, era la primera vez y pensé, 'bueno, a lo mejor no sabe hasta dónde puede llegar' pero es que aquí si ya lo sabías y me he sentido vacilado por mi novia y mi amigo", se expresó el novio mientras Staicy solo podía llorar.

Pablo es q no puede hablar mejor! La charla q están teniendo él y STEISY estoy segura q ayuda a muchas parejas fuera q, con la moda dl POLIAMOR, se olvidan q xra q eso suceda AMBAS PARTES TIENEN Q ESTAR DE ACUERDO!#PesadillaDebate5 #pesadillaparaiso pic.twitter.com/K31frCFkpV — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) October 9, 2022

La charla con Dani

De igual forma, Pablo Pisa también hablo con Dani García. El novio de Staicy se mostró muy enojado por lo que su amigo parecía estar coqueteando con su pareja. Al principio el concursante del reality pensó que se trataba de una broma, pero poco a poco fue viendo que no era el caso.

Ambos personajes dejaron claro sus puntos y García mostraba su postura firme, alegando a su compañero que no tiene nada de qué preocuparse. Los dos terminan envueltos en un abrazo, pero el ambiento tenso seguía presente en el show.