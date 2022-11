'Pesadilla en el paraíso': Bea y Dani G se pelean por las tareas semanales

Las discusiones entre Daniel García y Beatriz Retamal no cesan en Pesadilla en el paraíso. Los participantes fueron asignados con diversas tareas semanales que debían de cumplir, y mientras Dani estaba alistando para iniciar su deber, Bea se le acercó para charlar por unos minutos.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Steisy le revela a Pablo Pisa detalles de su relación con Dani G

Las cosas no salieron bien y volvieron a pelearse, algo que se ha vuelto recurrente en esta pareja de novios. Como se recuerda, el programa ya está entrando en su recta final y solo quedan siete concursantes.

Nueva discusión en la granja

Desde su llegada al set de Pesadilla en el paraíso, Daniel García ha sido uno de los personajes más polémicos en la granja. Cuando se involucró con Steisy, muchos pensaron que su eliminación estaba cerca, pero fue salvado en más de una ocasión.

En el programa de esta semana, se decidió que asignaría ciertas tareas semanales a los concursantes. Después del reparto, Bea Retamal se acercó al joven de 27 años para decirle que cumplirá sus obligaciones ya que el capataz se había portado bien con ella. La respuesta de su novio no se hizo de esperar y le aclaró que los quehaceres domésticos no tienen que ver nada con la convivencia.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Raquel Lozano habla sobre la boda con su novio.

No obstante, sus palabras no le cayeron nada bien a quien fue la ganadora de Gran hermano. "Mañana me voy a despertar para dar de comer a los animales. El capataz se ha portado muy bien conmigo y yo me voy a portar bien con él", declaró.

"Tienes que separar las personas con los animales porque los animales contigo nunca se han portado mal, y eso va por delante de una convivencia. No lo has hecho con tranquilidad de que lo iba a hacer yo", le respondió García. "Otra vez eres sucio conmigo, otra vez eres tú el que me da la puñalada por detrás, pero no nada porque me la suda", finalizó ella.