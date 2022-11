‘Pesadilla en el paraíso’: Manuel y Danna se sinceran y hablan de una reconciliación

Manuel y Danna Ponce protagonizaron un emotivo momento en Pesadilla en el paraíso. Durante una cena, ambos se sinceraron y mostraron su lado más sensible. ¿Habrá reconciliación?

‘Pesadilla en el paraíso’: Manuel llora al hablar del distanciamiento con Danna

Frente a frente, Manuel y Danna decidieron conversar sobre los altibajos en su relación, en especial sobre el notable distanciamiento entre ellos.

Manuel fue el primero en sincerarse y cuando fue consultado sobre lo que significaría una reconciliación con Ponce rompió a llorar. Sin poder mirarla a los ojos señaló que en su vida no quiere más peleas ni sentimientos rencor, por lo que sí le gustaría amistarse con la joven.

"No soy rencoroso, por mucho que me haga el duro, he tenido problemas en momentos de mi vida(...)He tenido problemas con amigos míos, me he tirado muchos años sin hablarme con ellos y no quiero repetir eso nunca más, la reconciliación para mí es algo muy importante en mi vida en general y llevarme bien con una persona es lo que me da paz interior y con lo que me siento más cómodo", respondió durante una cena especial con Danna, en Pesadilla en el paraíso.

Asimismo, el hombre reconoció con pesar que por más reconciliaciones que haya en la vida nunca se recupera el tiempo perdido.





Danna a Manuel en ‘Pesadilla en el paraíso’: "Nunca me he querido alejar de ti”

Luego de ver a Manuel llorar, llegó el turno de Danna para sincerarse. La participante de Pesadilla en el paraíso recalcó que tenía un dilema interno ya que veía en él una parte dura.

“Tengo la sensación de que dentro de ti no eres mal tío y creo que me has tenido cariño de verdad". "Nunca me he querido alejar de ti, tú decidiste alejarte de mí, lo voy a respetar. Yo no quiero nada malo para ti", subrayó.

Danna también señaló que no pensaba que le haya gustado de verdad a su compañero y que le dolió cuando este le dijo que le iba dar su apoyo y al día siguiente le recalcó que “cada uno por su lado”.

Manuel por su parte admitió que era de las pocas veces que le había gustado una chica.

"No quería ser su amigo", quería ser algo más: "Tenía en mi cabeza un sentimiento más cercano", reconoció.