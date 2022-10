‘Pesadilla en el paraíso’: Marina Ruiz es expulsada y Omar recibe a su ex

El reality de competencia Pesadilla en el paraíso ha intentado de todo para tener una mayor audiencia; sin embargo, no lo ha logrado. Por ello, la cadena estaría confiando en que el triángulo amoroso entre Marina, Omar y Raquel para mantener en el aire al programa.

Tras quedar como únicos competidores en el duelo final, Marina y Omar se enfrentaron en una dura prueba. Finalmente, el participante salió victorioso y tuvo que despedir a su pareja del show. Cabe resaltar que Marina rompió en llanto durante el duelo y aseguró que, aunque se marcha, “ha ganado” mucho.

Expareja de Omar ingresó al programa

La eliminación de Marina no le habría bastado a la producción, ya que decidieron incluir a Raquel, expareja de Omar, en la granja para generar mayor polémica, algo que dejó atónito al participante.

"Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí", dijo Omar seriamente; a lo que Raquel le responde: "Te interesaba mucho estar solo. ¿Por qué preguntas cómo es Marina a la agencia que tenemos en común?".

El ‘canario’ se mostró indignado con las palabras de su expareja y señaló que en ningún momento ha tratado de averiguar cosas sobre Marina. "Yo no pregunto por ella para nada. Me dijiste, '¿y si voy?' Y te dije que no me gustaría porque me gustaría vivir esta experiencia solo. Han surgido cosas que se han enfriado, pero que estés aquí me hace pensar que tenía razón en todo".

Marina se mostró comprensiva con la situación

Luego de escuchar la discusión entre su novio y Raquel, Marina decidió opinar al respecto. "Sí, esto está claro, tú te has enganchado más de él y él no ha estado lo suficientemente tajante".

Asimismo, la nueva competidora del reality no dudó en responderle a Marina luego de que esta tratara de entender la situación. "Perfectamente, es un buen resumen de lo que sucedió".