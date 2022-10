'Pesadilla en el paraíso': Marina Ruiz estaría preocupada por Omar Sánchez

En Pesadilla en el paraíso se están viviendo momentos tensos y dramáticos. Marina Ruiz, exconcursante del reality español, mostró su preocupación por la situación de Omar Sánchez en la granja, pues ella sabe que él la echa de menos.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa no pudo estar presente en el último debate debido al fallecimiento de su abuela, pero se animó a dar declaraciones sobre la situación que está viviendo la expareja de Anabel Pantoja.

Está preocupada

"No estoy en el programa por el fallecimiento de mi yaya, espero estar el miércoles que viene allí", empezó a hablar Marina para calmar a sus seguidores. Sin embargo, reveló que ella estaba preocupada por su amigo Omar luego de ver como la estaba pasando: "Las imágenes que he visto no me ha gustado nada, lo está pasando fatal y es que es normal, porque de estar juntos a separarnos de repente, él debe tener la cabeza que le irá a mil".

"No sé lo que está pasando fuera, entonces estoy rayada no, lo siguiente, por él", admitió la exnovia de Hugo Paz, quién está deseando poder ver de nuevo a su compañero. "Tengo mil ganas de verlo, muchas".

Marina decidió compartir una frase con todos sus fans en sus redes sociales que decía lo siguiente: "Si te abraza y sientes mucha tranquilidad, ahí es". El mensaje llegó a Omar Sánchez, quien estaba en el sexto podcast del capataz, que volvió a decir que la extraña, por lo que su amiga respondió: "Las ganas que tengo por verte son increíbles, ojalá supieras lo mucho que te echo de menos y que obvio mis sentimientos también van a más... Sé que no lo estás pasando bien, pero espero darte un chute de energía y que aguantes hasta el final".

No pudo estar en el debate por el fallecimiento de su abuela

Instagram