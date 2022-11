'Pesadilla en el paraíso': Marina y Raquel tuvieron una fuerte discusión

Las tenciones no paran en Pesadilla en el paraíso. En el más reciente debate, Marina Ruiz y Raquel Lozano tuvieron un fuerte altercado por la reciente salida de Omar Sánchez que generó la permanencia de Daniel García.

Las últimas semanas del reality han estado repletas de muchas emociones. Como se recuerda, Omar Sánchez fue más reciente eliminado. Además, pronto habrá una nueva gala para ver quien se irá de la granja más famosa del país ibérico.

Por ello, invitaron a Marina Ruiz y Raquel Lozano para discutir sobre los acontecimientos que se han visto en estos días. Pero pronto ambas mujeres se robarían toda la atención del público.

Uno de los conductores, Carlos Sobera, les ha preguntado a las dos invitadas que habían coincidido en el programa sobre el amor que había surgido entre Omar y Marina. "Me llevaba bien hasta que he visto cosas que...", comenzó a decir la pareja del eliminado, lo que causó la reacción de Raquel, quien respondió lo siguiente: "Igual como es que ahora que el amo ya está fuera, a lo mejor ya no me habla".

Ruiz comenzó a desmentir que sea algo que tenga que ver como Omar y que había visto cosas de ella que no le gustaron. Lozano no dudó en responder y dijo que ella tiene libertad de decir lo que quiera en las redes sociales, lo que se volvió en un momento tenso en el debate.