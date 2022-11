'Pesadilla en el paraíso': Omar Sánchez es expulsado del programa

Las tensiones no paran en Pesadilla en el paraíso. En la última gala de nominaciones, el público y los presentes vieron como Omar Sánchez fue expulsado del programa, situación que no sorprendió al propio participante, pues desde hace algún tiempo él mismo había pedido su salida.

El canario tenía claro que era momento de salir, pero sabía que su pareja Marina Ruiz lo estaba esperando para volver a verse luego de un largo tiempo. Mientras tanto, el resto de los competidores todavía tienen chances para ganar la presente temporada.

Omar dice adiós a la granja

Hace un par de semanas se estaba hablando de los problemas por los cuales estaba pasando Omar Sánchez en Pesadilla en el paraíso. Marina Ruiz fue una de las primeras personas que estaban preocupadas por su estado emocional, ya que lo veía 'fatal'.

El propio concursante no estaba contento con su tiempo en la granja, por lo que ser expulsado del reality español no le parecía una mala idea. Lo que el no sabía es que ese momento estaba por llegar en la última gala, donde el estaba entre los nominados para irse del show.

A pedido del público, Omar fue el menos votado entre él y Daniel García, lo que significaba que el canario era expulsado. Antes de despedirse, Sánchez dijo un par de palabras: "Es mucho tiempo aquí, casi tres meses, estoy muy contento de haber conocido a mis compañeros, de haber convivido con ellos, de haber dado todo".

De igual forma, se pronunció respecto a su relación con Marina Ruiz. "Estoy muy contento de enamorarme también, salir con mi novia. Es un gran premio que me llevo", finalizó.