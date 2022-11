‘Pesadilla en el paraíso’: Raquel Lozano habla sobre la boda con su novio

Raquel Lozano estuvo nuevamente en el debate de Pesadilla en el paraíso para recibir a Omar, su ex pareja y el último eliminado de la granja. La tensión no se hizo esperar pues la concursante tuvo que sentarse a lado de Marina Ruíz, la actual novia del canario quién no dejó de recordarle que superara a Sánchez porque se iba a casar.

Raquel Lozano hablar sobre su boda con su expareja

El presentador Carlos Sobera le preguntó a la participante más detalles sobre su vida sentimental. Y es que la colaboradora sorprendió a más de uno al revelar que iba a casarse con alguien más. Pero no solo eso, sobre su futuro enlace matrimonial aclaró que "todavía no hay fecha exacta".

Asimismo, sobre la identidad de su futuro esposo decidió no revelar demasiado y solo atinó a decir: “Es mi ex que retomé mi relación al salir, volví con él al salir, retomamos una relación de tres años”.

Como se recuerda, Raquel Lozano y Omar Sánchez tuvieron un romance fugaz el verano pasado. Sin embargo, su romance no logró continuar, según por las inseguridades de Raquel, quién siempre hablaba sobre su aun esposa Anabel Pantoja.

Raquel Lozano y Marina Ruíz se enfrentan nuevamente

Durante la entrevista de Omar Sánchez, este respondió que tras su expulsión tuvo un reencuentro de película con Marina Ruíz. Algo que provocó un nuevo enfrentamiento entre Raquel y Marina, quienes estaban sentadas juntas en el mismo sofá.

“Si estás con un chico, céntrate en tu chico y deja a Omar en paz”, atacó Marina. “Para hablar de mi chico te lavas la boca. Y no te acerques”, fue la respuesta de Raquel.

Carlos Sobera tuvo que intervenir mientras las dos mujeres seguían discutiendo entre ellas. Al parecer, Lozano comentaba por lo bajo sobre la pareja, algo que Marina no aguantó. Al ver que las mujeres no se calmaban, el presentador amenazó con sacarlas del set.