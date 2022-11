'Pesadilla en el paraíso': Steisy pudo hablar con Pablo Pisa y recibió el apoyo de su familia

Las emociones no paran con cada nuevo capítulo de Pesadilla en el paraíso. En el más reciente programa, se dio un debate entre Steisy, uno de los miembros más polémicos de todo el reality, y Pablo Pisa, su novio, o exnovio (ya no lo sabemos).

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Cristina Porta y Mónica Hoyos protagonizan discusión en vivo

Como se recuerda, ella ha pasado una de las peores semanas dentro de la competencia. Por ello, Lara Álvarez la puso en comunicación con toda su familia. Además, pudo volver a charlar con su pareja, Pablo Pisa.

Una sorpresa para Steisy

La andaluza ha vivido momentos complicados en Pesadilla en el paraíso. De hecho, ha tenido problemas con casi todos, en especial con Israel y Dani G. Y, por si fuera poco, la mujer de 32 años fue nominada por sus colegas.

Por esta razón, la conductora Lara Álvarez le preparó una sorpresa para subirle los ánimos.

Lee también: Israel explota contra Steisy en ‘Pesadilla en el paraíso:’ “Eres una lianta y muy mala persona”

La participante vio un video donde sus seres queridos le enviaban mensajes de apoyo. Sus padres, amigos y familiares no paraban de alentarla. Pero, no sería la única sorpresa de la noche. Pablo Pisa, su novio, se hizo presente para charlar con ella y darle unos consejos: "Tienes que ser más inteligente... Te pegás unos berrinches de coj****, no puedes ser así. Tienes que disfrutar el tiempo que te quede. Estás todo el día peleando. Pásatelo bien y relájate un poquito".

Luego de escuchar las palabras de su pareja, Steisy le dijo que haga todo lo posible para que evite ser eliminada del programa.