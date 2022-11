Xavi visita 'Pesadilla en el paraíso' y encara a Manuel: "Me duele que ella haya caído en tu juego”

Xavi se encontró con Manuel en la granja. El novio de Danna acudió a Pesadilla en el paraíso para darle ánimos a la joven y hablar sobre todo lo que ocurrió con uno de sus compañeros de reality. Sin embargo, primero tuvo una conversación con quien sería la manzana de la discordia.

Xavi y Manuel se encuentran en 'Pesadilla en el paraíso'

El novio de Danna tuvo una intensa conversación con Manuel con quien habló de todo lo que ocurrió con la chica en Pesadilla en el paraíso.

Manuel le contó algunas cosas que hizo con ella, cosa que no fue bien tomada por Xavi. “Oportuno no me pareció, me pareció una falta de respeto hacia ella. Si me tiene que contar algo es ella (…) Estoy aquí, he venido a ver a Danna, esto es un trámite”, señaló Xavi. Mientras que el participante de se defendía alegando que él no tenía la culpa que Danna empezara a sentir cosas por él.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Manuel y Danna se sinceran y hablan de una reconciliación

“Quería que el chaval supiera la verdad. Me parece que lo que te gusta a ti es la camarita y el foco”, precisó Manuel a lo que Xavi le recriminó que era al revés ya que él hacía lo mismo en todos los programas. “Tú llevas tu trayectoria de programas y haces lo mismo en todos”, precisó Xavi.





'Pesadilla en el paraíso': Xavi no cree en los sentimientos de Manuel hacia Danna

Durante la conversación. Xavi fue directo al decirle a Manuel que no creía que realmente estuviera interesado en Danna. Asimismo, le recalcó que lo que había pasado entre ellos le afectó.

“Lo que yo he pasado por culpa de lo que habeis hecho aquí los dos no se lo deseo a nadie. (…) Tú no sientes nada por mi novia. Me duele que ella haya caído en tu juego”, le recriminó serenamente.

En tanto, Manuel le aconsejó que “abra los ojos” y se de cuenta que nada era un juego.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Xavier tomó la decisión de no ir al plató para escuchar a Danna

“Estás a tiempo, abre los ojos. Toma la decisión que tengas que tomar, pero creo que es inteligente para saber que por mi parte y por la suya no era un juego, es algo que ni tu novia ni yo hemos podido frenar. No he querido hacerte daño a ti ni a ella ni a nadie”, puntualizó en Pesadilla en el paraíso.