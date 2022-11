‘Pesadilla en el paraíso’: Xavier tomó la decisión de no ir al plató para escuchar a Danna

Las cosas en el programa Pesadilla en el paraíso se siguen poniendo tensas. Esta vez, en el episodio emitido del día de ayer 13 de noviembre, hubo varios temas que fueron tendencia en redes sociales. El más sonado, sin duda alguna, fue la situación que pasó entre Xavier Cortés y Danna Ponce.

Carlos Sobero preguntó por la ausencia de Xavier

Como se recuerda, Danna se ha visto involucrada en varias escenas comprometedores con Manuel. Por ello, quería darle explicaciones a Xavier; sin embargo, este decidió no ir al plató, decisión que sorprendió a todos, incluso al mismo Carlos Sobera, quien le preguntó a la mamá de Danna sobre esta situación.

"Te quiero preguntar cómo está y cuál es el motivo de que Xavi haya decidido no venir al programa, a pesar de haber adquirido el compromiso”, indicó en un primer instante Sobera. La mamá de Danna admitió que mantiene contacto con él todos los días y que ha preferido no asistir al programa porque no es del mundo del espectáculo.

Lee también: ‘Pesadilla en el paraíso’: Laura volvió a besarse con Adrián

Asimismo, indicó que -a pesar de las imágenes que comprometen su relación, él está esperando el regreso de Danna: "Estamos en contacto todos los días y está esperando a Danna”, enfatizó.

La mamá de Danna contó la reacción de Xavier

Finalmente, la señora contó cuál fue la reacción de Xavier al ver las imágenes de Danna: “Después de venir aquí se quedó bastante tocado, la quiere mucho, es un chaval espectacular, se está portando genial, le tengo un montón de cariño y espero que mi hija no le pierda”.

Por el momento, la audiencia va a tener que esperar para ver a Xavier en el plató y encarar a Danna.

La cena de la verdad ha comenzado pese a las reticencias de Manuel 😳



🌾 #PesadillaDebate10

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/nERMqLBhMJ — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) November 13, 2022