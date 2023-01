‘El hormiguero’: Rafael Álvarez ‘El brujo’ contó las dificultades de su trabajo como actor

Este martes 24 de enero, El hormiguero recibió como invitado a Rafael Álvarez, mejor conocido como El Brujo.

El actor y dramaturgo habló sobre su nueva gira teatral en España y de los problemas que tuvo para cobrar por su trabajo.

Los problemas para cobrar en ayuntamientos

El Brujo recordó la vez que se sintió presionado por acortar una de sus funciones por la crítica de un espectador. “Salí con El Lazarillo, la obra que más hago, y a los tres minutos de estar en escena tocó una trompetilla. No dije ni tres frases y un señor mayor dijo 'toca otra vez la trompeta, que nos vas a dar la noche con tanto hablar'. Me quedaba todavía la hora entera, me horroricé”, comentó.

“Me entraron las prisas, corté e hice 20 minutos, pero tenía que durar una hora y media. Cuando fui al camerino, el alcalde dijo 'ahora saldrán los otros actores'. Era un monólogo. Le dije que estaba yo solo y me contestó 'en el programa viene mucha gente: técnicos, sastres... Hasta que no salgan todos, no cobras”, recordó.

Al conocer esta historia, Pablo Motos le preguntó si había logrado cobrar por su trabajo. “Yo creo que sí cobré, porque si no estaría machacando todavía. Yo soy muy tenaz para cobrar. Hay que ser muy tenaz para cobrar en los ayuntamientos”, aseguró Álvarez.

Su nuevo espectáculo

Asimismo, el dramaturgo habló sobre su nuevo espectáculo, Autobiografía de un yongui, el cual tiene como tema principal la meditación. El Brujo le contó a Motos lo importante que esta práctica ha sido para su vida y su carrera.

“Medito todos los días. Yo soy compulsivo todavía, tengo una tendencia a la inquietud que, a través de la meditación, la he ido trabajando”, reveló. “Es cerrar los ojos y mirar al centro, por dentro, mirar en la oscuridad al entrecejo, que es donde está el tercer ojo, el ojo espiritual”, explicó sorprendiendo a Motos y al resto del público.