Pilar Vidal se quedó dormida en plena transmisión de ‘Sálvame’

El nombre de Pilar Vidal ha sido tendencia en las últimas horas por un momento muy gracioso que pasó durante la emisión de Sálvame. La periodista se quedó dormida durante la emisión del espacio televisivo y las cámaras del show no dudaron en enfocar su rostro.

Pilar Vidal protagoniza graciosa escena

Sálvame es un famoso programa cuyos principales conductores siempre están en constante participación. Por esta razón, el incidente que protagonizó la comunicadora no pasó desapercibido. De hecho, lo difundieron a detalle para que el público y la audiencia lo pudieran observar.

Jorge Javier fue el encargado de mostrar las curiosas imágenes: Ha sucedido algo durante la emisión que vamos a flipar. Es algo que a la dirección nos tiene muy preocupados. Cuidado. En el pantalón lo vamos a ver”, indicó. Por su parte, la periodista expresó: “Sois malvados”.

“Te has quedado frita” le preguntaron a Pilar mientras el resto se reía a carcajadas. La mujer de prensa con el objetivo de justificarse comentó lo siguiente: “Es que los animales no me molan”.

¿Pilar Vidal podría participar en 'Superviviventes'?

Uno de sus compañeros indicó que podría ser que tenga el sueño acumulado: “Pilar, te digo una cosa. Puedes ir a trabajar a todos los programas de todas las cadenas. Luego, hija, pasa lo que pasa. Si el domingo la vimos trabajar en un programa de Televisión Española es normal que vayas con sueño retrasado”.

Entre risas, la periodista negó esa posibilidad: “No voy con sueño retrasado. Ha sido un segundo”. Luego de esta respuesta, Jorge le jugó una última broma y le preguntó si quería ir al programa de Supervivientes. Palabras que provocó la risa de la periodista. Cabe recordar que minutos antes, ella había le comentó a los colaboradores que ese formato le gustaba mucho.