Premios Oscar 2023: los divertidos memes que dejó la ceremonia más importante del mundo cinematográfico

Como cada año, los más fervientes seguidores del séptimo arte siguieron los Premios Oscar a través de las redes sociales. En su edición 95°, la gala dejó momentos icónicos que no fueron ignorados por los usuarios, quienes hicieron reír con sus divertidos memes.

Lee también: Lady Gaga y el noble gesto que tuvo con un fotógrafo en los Premios Oscar 2023

Los mejores memes de los Oscar 2023

Una de las figuras más destacadas de los memes de Twitter fue el presentador Jimmy Kimmel, el maestro de ceremonias. Su desempeñó no fue el favorito de muchos, pues, según la opinión de los usuarios, el presentador fue desatinado con sus chistes. Asimismo, llamó la atención cuando se presentó junto a Jenny, la burrita que aparece en Almas en pena de Inisherin.

ALGUIEN QUE CALLE A JIMMY KIMMEL POR FAVOR NO LO AGUANTO MÁS pic.twitter.com/trLT9SVjtD — milagros !!! (@milivstheworld) March 13, 2023

Otro de los momentos más esperado de la velada por el público mexicano y latinoamericano fue el premio a Mejor Película de Animación, donde el ganador fue Guillermo del Toro por su trabajo en Pinocho.

Guillermo del Toro se merece todos los malditos premios del mundo 😍 #Oscars pic.twitter.com/8FFmt8vBqL — 🌷 Jessicovia 🌷 (@Jessicovia) March 13, 2023

Una de las películas más populares de la gala fue Sin novedad en el frente, que se ganó el premio a Mejor película extranjera superando a Argentina 1985. En este sentido, los usuarios argentinos y latinoamericanos manifestaron su molestia a través de memes.

Lee también: Ricardo Darín tras la derrota de 'Argentina 1985' en los Premios Oscar: "Hay gente que hizo mejor las cosas que nosotros"

argentina no solo perdió el Oscar sino que lo perdió contra ALEMANIA 😭🔫 pic.twitter.com/H7A2WoVLoP — frases de margot robbie (@imMargotrobbie) March 13, 2023

Uno de los personajes más importantes antes y durante la ceremonia fue el actor Brendan Fraser, quien logró ganar la estatuilla a Mejor Actor por su interpretación en The Whale. El actor reconocido por su papel en La Momia era uno de los favoritos del público y su triunfo fue celebrado en las redes sociales.

Te amamos Brendan Fraser♥ pic.twitter.com/Y2bx6dx644 — PhantomPain Habbo (@mechferatuhabbo) March 13, 2023

Finalmente, Pedro Pascal y Andrew Garfield fueron dos participantes destacados de la ceremonia de Hollywood. Si bien no fueron nominados, sus reacciones durante la gala se convirtieron en material de memes. Además, muchos usuarios mostraron su admiración por el protagonista de The Last of Us.

Meme moment de Andrew Garfield en el monólogo de Jimmy Kimmel pic.twitter.com/Ce5abmci89 — QuidVacuo (@QuidVacuo) March 13, 2023

- te amooo pedro pascal



- y yo a tí ciudadano promedio pic.twitter.com/oEaQ6jvNXY — anita (@mercurybarness) March 13, 2023