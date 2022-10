Productora de 'House of the Dragon' sorprendida por el romanticismo a Daemon: "No es un buen padre o hermano"

House of the Dragon sigue impactando al público episodio tras episodio. Y aunque la trama se pone compleja y se ha mostrado el lado oscuro de algunos personajes, los fans viven más enamorados que nunca de cada uno de ellos.

Este es el caso de ‘Daemon Targaryen’, interpretado por el actor Matt Smith. En internet, los seguidores de Game of the dragon lo idolatra y esta situación no estaba en los planes de la producción a quienes ha tomado por sorpresa.

Productora de 'House of the Dragon': “Estoy desconcertada”

Durante una entrevista al medio ‘The Hollywood Reporter’, Sara Hess y Clare Kilner, escritora y productora ejecutiva respectivamente de House of the Dragon hablaron sobre el personaje de ‘Targaryen’.

El medio les consultó si no creían que todos los actos del personaje, a pesar de que parezcan benévolos, terminaban siendo egoístas.

“Estoy de acuerdo contigo. Se ha convertido en Internet Boyfriend de una manera que me desconcierta. No es que Matt no sea increíblemente carismático y maravilloso, y es increíble en el papel. Pero el propio Daemon es… ¿Cómo, de qué manera, fue un buen compañero, padre o hermano, para alguien? Él no es Paul Rudd", respondió Hess.

Kilner, por su parte, recalcó que le agradaba que la gente estuviera involucrada con los personajes.

“Creo que eso en parte es divertido. Un minuto te gusta alguien, y al minuto siguiente te gusta otra persona. Pero no me sorprende. Matt es tan arriesgado en sus actuaciones y tiene esa pequeña sonrisa y, ya sabes... ¡no puedes evitarlo! Él es carismático. La gente ama a un malo. Pero no creo que sea particularmente un buen padre o hermano”, subrayó.

'House of the Dragon': ¿Qué pasó con Daemon Targaryen?

Dos momentos de ‘Daemon Targaryen’ en House of the Dragon ha sido claves para que el personaje conectara tanto con el público. Uno de ellos fue ver al príncipe ayudando a su hermano el rey enfermo Viserys, mientras tropezaba en su camino hacia el Trono de Hierro y otro fue el de decapitar a ‘Vaemond Velaryon’ quien insultó a la esposa de ‘Daemon’, ‘Rhaenyra’.

