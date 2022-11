¿Qué canciones cantará Bad Bunny en su concierto en Lima?

Bad Bunny llegará a nuestro país para brindar dos conciertos en el Estadio Nacional. Las fanáticas, desde hace algunas semanas, ya vienen haciendo colas en las afueras del recinto para tener una buena ubicación.

Ya faltan pocos días para que los fans de Bad Bunny puedan gozar de sus mejores éxitos musicales. Sin embargo, en los últimos días se ha revelado cuales serían las pistas que sonaran en el coloso de José Diaz cuando el artista de Puerto Rico toque suelo peruano.

Aparentemente, el setlist del 'Conejo Malo' ya habría sido definido, pero puede que tenga algunas modificaciones. Aun así, sus seguidores siguen contando los días para ver al artista del momento cantando varios de sus temas en el Estadio Nacional.

Ya está listo el setlist de Bad Bunny en Lima

Los fanáticos del 'Conejo Malo' no pierden las esperanzas de conseguir sus entradas para poder verlo en el Estadio Nacional los días 13 y 14 de noviembre. Su gira 'World's Hottest Tour' se ha vuelto un éxito, ya que varios boletos fueron vendidos en tiempo récord.

Pero ahora ha salido información sobre los temas que serán parte del repertorio para su llegada a nuestro país. Luego de sus shows en Argentina y Paraguay, ciertos usuarios han ido compartiendo la lista de canciones que se viene estuchando por todo Sudamérica, por lo que ya se hizo viral.

La gran mayoría pertenece a su reciente álbum 'Un verano sin ti', entre las cuales están 'Neverita', 'Ni bien ni mal', 'Me porto bonito', 'Si veo a tu mamá', 'La corriente', 'Enséñame a bailar', 'El apagón', 'Un ratito', 'Moscow Mule', 'Ojitos bonitos', 'Tarot', ', 'Me fui de vacaciones' y muchas otras.

También estarían incluidas las pistas 'La difícil', 'Diles', 'No te hagas', 'Yo perreo sola', 'Safarea', 'La santa', 'Bichiyal', 'Yo no soy celoso', 'Dákiti', 'Callaíta', 'Tití me pregunto', 'Vete', 'Yonaguni', 'Después de la playa', 'Chambea' y 'La canción'.