¿Quién es Andrea Riseborough, la actriz nominada a los Oscar por 'To Leslie'?

La actriz británica Andrea Riseborough sorprendió al mundo luego que se hiciera pública su primera nominación a los Premios Oscar en la categoría Mejor actriz. Y pese a no haber hecho una campaña mediática por su papel en To Leslie, la actriz forma parte de la terna con las destacadas Cate Blanchett y Michelle Yeoh.

A continuación, conoce más sobre la carrera artística de Andrea Riseborough.

¿Quién es Andrea Riseborough, protagonista de ‘To Leslie’?

Andrea Louise Riseborough nació el 20 de noviembre de 1981 en la ciudad de Wallsend, Inglaterra. Desde muy joven, inició en el mundo del teatro, interpretando a Celia Fiennes en la obra Riding England Sidesaddle.

Lee también: ¿Quién es Brendan Fraser, actor nominado al Oscar por 'The Whale'?

En 2005 se graduó de la Real Academia de Arte Dramático y poco tiempo después, debutó en la película de televisión A Very Social Secretary. Su segundo papel más importante lo obtuvo en Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley, donde interpretó a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher.

En los siguientes años participó en diversas películas como:

Nunca me abandones

W.E

Shadow Dancer

Oblivion

Birdman









Su polémica nominación a los Premios Oscar por ‘To Leslie’

Andrea Riseborough fue una gran sorpresa en las nominaciones al Oscar de 2023. La estrella de la película independiente To Leslie logró posicionarse en la categoría a Mejor actriz junto a otras actrices en producciones más famosas.

Si bien su talento no está en duda, la polémica en torno a su nominación generó que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas investigaran un supuesto fraude.

Lee también: ¿Quién es Michelle Yeoh, la actriz nominada al Oscar por 'Todo en todas partes al mismo tiempo'?

De acuerdo con la revista Vanity Fair, la película habría hecho una campaña a solo dos semanas de cerrar las votaciones. Asimismo, se comenta que la esposa del director Michael Morris habría intervenido para que miembros de la Academia hablaran publicamente de su interpretación.

Luego de una reunión de los directivos de la Academia, se decidió mantener la nominación. Riseborough sigue siendo de las nominadas junto a Cate Blanchett, Ana de Armas, Michelle Yeoh y Michelle Williams.