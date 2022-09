'Quién es la máscara Argentina': Fátima Flórez cuenta detalles del programa tras su eliminación

Fátima Flórez se convirtió en la nueva celebridad en ser eliminada del programa Quién es la máscara Argentina. Tras ello, la actriz confesó que la producción es totalmente hermética y que desconoce quiénes son los otros participantes.

Fátima Flórez analiza al jurado de 'Quién es la máscara Argentina'

Tras haber quedado eliminada, Fátima Flórez se refirió sobre los cuatro investigadores (Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita) al frente de Quién es la máscara Argentina y habló sobre su desempeño dentro del reality show.

“La vi muy ducha a Karina, tiene un oído por ser cantante bastante afilado, creo que fue sacando a muchas personas. Obviamente, Lizy me descubrió por el lado más actoral y del cuerpo, de los movimientos. Wanda viene más de afuera y no nos conoce tanto, la pude engrupir un poquito más de tiempo. Y Moldavsky, para mí que me quería y hacía fuerza para que me quede un poco más”, acotó la actriz.

Fátima Flórez: “No tengo idea de quiénes son mis compañeros”

En conversación con La once diez, la argentina dio detalles sobre el contacto que tuvo con la producción del programa y la dinámica que se maneja. Subrayó que realmente se guarda un hermetismo y solamente su esposo estaba enterado de su identidad.

“Mantuve el hermetismo que pide el programa, solamente lo sabía mi marido, obviamente. Llegas en un auto a varias cuadras y ya te ponen la máscara. Te metés en el camarín y estás sola hasta que te llaman para ir a grabar. Es completamente hermético. De verdad, yo no tengo idea de quiénes son mis compañeros, ni la menor idea”, confesó, Fátima Flórez.