Quién es Osmel Sousa, participante de 'La casa de los famosos 3'

Hace poco se estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos y el equipo de Telemundo se encargó de encontrar a los participantes ideales para la nueva edición. Uno de ellos es Osmel Sousa. El cubano de 76 años aseguró que llegó al reality show para mostrar un lado que nadie conocía.

Lee también: Quién es Yameiry Infante, La Materialista, participante de 'La casa de los famosos 3'.

Algunos lo recuerdan por ser el presidente de la Organización Miss Venezuela por más de tres décadas, ganándose el apodo de 'El zar de la belleza'.

¿Quién es Osmel Sousa?

Osmel Sousa nació en Rodas, Cuba un 26 de setiembre de 1946. Actualmente, tiene 76 años y, según él, no tuvo la mejor infancia al padecer déficit de retención. "Yo sufría mucho, porque tenía que estar aguantándome cosas, constantemente me regañaban, por eso yo pasaba todo el tiempo dibujando y viendo televisión; no salía nunca a la calle, nunca jugaba con amigos, más bien me obligaban a salir", contó el participante de La casa de los famosos 3.

El empresario señaló que su familia se preocupó por sus modales afeminados y voz aguda, es por ello que le pidieron que se hiciera un tratamiento hormonal.

Lee también: Quién es Paty Navidad, participante de 'La casa de los famosos 3'.

En el año 1959, sus padres decidieron enviarlo a Venezuela para que pueda trabajar en la mueblería de su tío en Maracaibo, pero su vida cambió cuando conoció a Lupita Ferrer, quien le propuso ser diseñador gráfico en RCTV. Esto hizo que se mude a Caracas por trabajo.

Después de estudiar teatro, incursionó en algunos filmes, pero por un poco tiempo, pues Ignacio Font Coll y Joaquín Rivera querían a Sousa para que trabaje en la organización del concurso de belleza Miss Venezuela. Más tarde, se convirtió en presidente, logrando grandes números y éxitos.