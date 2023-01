Quién es Yameiry Infante, La Materialista, participante de 'La casa de los famosos 3'

El pasado martes 17 de enero fue el estreno de La casa de los famosos 3. Por esa razón, el equipo de producción de Telemundo dio a conocer quienes serán las celebridades que participarán en esta tercera edición. Una de ellas es la cantante dominicana Yameiry Infante, mejor conocida como 'La Materialista'.

Lee también: Patricia Navidad lanza advertencia a concursante en 'La casa de los famosos 3': "No despierten mis demonios".

La concursante se mostró muy segura de que será la ganadora de la competencia. Además, comentó que está dispuesta a todo para cumplir su objetivo en el reality show.

¿Quién es 'La Materialista'?

Yameiry Infante Honoret señaló en sus redes sociales que está muy contenta con su participación. "Con orgullo, alegría, buenas vibras y humildad vamos con todo, mi gente. Cuento con su apoyo para esta nueva aventura en mi vida. El tiempo de Dios es perfecto", aseguró la concursante.

La cantante nació en Santiago de los Caballeros en República Dominicana un 19 de marzo de 1987. Actualmente, tiene 37 años de edad y desde pequeña ha mostrado tener un gran talento tanto para el canto como el baile. Ante esto, su familia no dudó en apoyarla para que cumpla sus sueños.

Lee también: ‘La casa de los famosos 3’: Aylín Mujica feliz por su ingreso al reality.

El nombre artístico de 'La Materialista' surgió cuando se lanzó una canción del grupo musical Alia 2, al cual pertenecía antes de ser solista. En el tema, se hacía referencia a una mujer que le gustaban los hombres con mucho dinero, por lo que decidió tomar ese sobrenombre.

Sin embargo, Infante ha estado envuelta en diversas polémicas. En el año 2013 se vio envuelta en un tema de plagio, pues el grupo coreano 2NE1 señaló que su canción 'I Am The Best' y el tema de la dominicana 'Chipi cha cha' era una copia. Dicho éxito musical fue eliminado de Youtube, aunque volvieron a subirla en el 2015.