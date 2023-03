¿Quién es Raquel Arias, participante de 'Supervivientes 2023'?

El reality show español Supervivientes 2023 contará con la presencia de la ganadora de Insiders 2, Raquel Arias. La rubia afirmó que dará batalla en el certamen y espera disfrutar de su estadía en Honduras.

¿Quién es Raquel Arias?

Raquel Arias nació el 3 de junio de 1992 en Cáceres, España. La mujer de 30 años saltó a la fama debido a su participación en la primer reality español de Netflix, Insiders 2. La ganadora de este programa estudió Turismo en la Universidad Complutense de Madrid, pero fue atraída por el mundo de las comunicaciones.

De igual manera, también tuvo una faceta como actriz y fue parte de producciones como La familia. También, participo en los videoclips de "Se hace saber" y "Vuelve conmigo". Asimismo, realizó trabajos en la televisión y fue la copresentadora en Fin de semana y estuvo en La gaveta de mil cosas.

En sus redes sociales, la modelo muestra varias fotografías que tiene con su adorada mascota. "No lo van a entender, pero es que es mi todo. Cuando salgo de casa ya le estoy echando de menos, cuando estoy por ahí estoy pensando en que estará haciendo. Al último que le doy las buenas noches y el primero que me despierta. Cuando voy de viaje me lo quiero llevar siempre conmigo y es que me lo llevaría siempre conmigo. Mi peludito gruñón; y lo de gruñón va en serio", escribió Raquel Arias.

La actriz explicó que se muestra tal y como es. Asimismo, es respetuosa y considera que aprendió mucho de sus errores del pasado. "La rubia ha vuelto para dar guerra, así que preparados y estar atentos que esta aventura la quiero vivir con todos ustedes", fue el mensaje que envió a sus seguidores en su video de presentación.