¿Quién es Sergio Garrido, participante de 'Supervivientes 2023'?

Este 2 de marzo se estrenó la nueva temporada de Supervivientes, el reality de Telecinco que reúne a un grupo de celebridades para que se enfrenten a retos extremos en una isla en Hondura. No obstante, en esta edición 2023, hay muchos rostros desconocidos, como el caso de Sergio Garrido.

¿Quién es Sergio Garrido?

Sergio Garrido es uno de los participantes menos conocidos de la edición. El hombre de 47 años es un paparazzi que ha captado a distintas celebridades de vacaciones en Ibiza. Entre ellos, se encuentran: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alessandra Ambrosio, Katy Perry, Cher y más.

En 2018, compartió su trabajo en el programa Misión exclusiva, el cual mostraba los pasos de los famosos en la isla española. Además, se ha convertido en un colaborador habitual en Fiesta, programa de Telecinco.

En cuanto a su vida personal, solo se conoce que es padre de dos hijos, Lucas y Martina, de 8 y 6 años respectivamente. Asimismo, es un amante de la música y en su tiempo libre se ha desempeñado como DJ.

“Desde los 13 años, la música es una de mis pasiones. Me encantan las cabinas y la conexión con el público a través de las canciones. Sin la música, la vida no sería igual”, escribió en una publicación.

Sergio Garrido fue llamado para ‘Supervivientes 2023’

El paparazzi fue uno de los primeros nombres confirmados en esta nueva edición de Supervivientes. En el programa Fiesta, donde trabaja como tertuliano, contó como fue llamado por la producción.

“Me llamaron de los primeros y cuando me lo dijeron me puse a llorar”, confesó. “Yo no le he tenido miedo a nada en la vida y tampoco se lo voy a tener a esto, le tengo pánico a los bichos, pero sé que es lo que hay, también sé que voy a pasar hambre, pero aguantaré, esto es un premio que me está dando la vida”, acotó.