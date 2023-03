Rebeca Escribens se conmueve hasta las lágrimas después de ver a un bebé siendo arrastrado por un huaico

Las imágenes del pequeño de dos años siendo arrastrado por el huaico conmovió a Rebeca Escribens. La conductora de América espectáculos derramó algunas lágrimas después de ver el video.

No pudo contener sus lágrimas

El jueves fue uno de los días más duros en nuestro país. Las imágenes de un bebé siendo arrastrado por un huaico generó una ola de tristeza en los peruanos. Esto no pasó desapercibido por Rebeca Escribens, quien se mostró conmovida con la escena, a tal punto que pidió que no la enfoquen.

"Sí, me he conmovido. "Son imágenes fuertes, como mamá imagínate", indicó en un primer momento Rebeca. "Ay no, pégalo, por favor, luego ya comento", complementó la conductora, pidiendo que salga la siguiente nota.



Se solidariza con los damnificados

El pasado jueves 16 de marzo, Rebeca Escribens hizo un anuncio respecto al duro momento por el cual atraviesa nuestro país. "Qué difícil es alegrar el momento de incertidumbre. No les voy a preguntar cómo están porque está claro que vivimos momentos de incertidumbre, de miedo, tras cuernos palos como decía mi abuelo, salimos de una y entramos a otra, evidentemente la estamos pasando mal, y unos más que otros", comentó la conductora.

Asimismo, aclaró que su espacio televisivo podría ser interrumpido para dar más noticias sobre los huaycos. Además, se mostró dispuesta a apoyar a los afectados. "Hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda, así que estemos atentos a las redes sociales, que sirvan no solamente para rajar, sino de repente si ves un número o algo ves en tus historias en el famoso TikTok de alguien que necesite ayuda para estar prestos a hacerlo. El Perú tiene muchas realidades, muchísimas. Todos la pasamos mal, pero un gran sector la pasa peor y las imágenes lo dicen todo", puntualizó 'Doña Rebe'.