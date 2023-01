Renato Tapia es acusado de no reconocer a su hijo y las redes reaccionan: "Es igualito a ti. Tu vivo retrato"

¡Lo delataron! Renato Tapia fue acusado por su expareja, Daniela Castro, de no reconocer a su hijo. Según sus declaraciones en el programa Magaly TV, la firme, la familia del futbolista e -incluso- su esposa sabía de la existencia del pequeño de seis años.

“Hasta ahora no está reconocido y no quiere reconocerlo, me duele por mi hijo porque se están burlando de él. Me daba vergüenza, pensaba en él, en su carrera, pero ya me cansé, me di cuenta de que no era por mí, sino por mi hijo. Siento decepción, nunca le reclamé”, expresó la mujer a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Al conocerse la noticia, el jugador de Celta de Vigo se volvió viral en las redes sociales. Los usuarios de Twitter rechazaron el accionar del centrocampista de la Selección Peruana y lo exhortaron a reconocer a su hijo.

“Renato Tapia parecía una persona decente pero no era más que un hombre”, “El niño es igualito a Renato Tapia”, “Renato Tapia pregona mucha 'justicia y dignidad' pero no se la da a su hijo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¿Quién es Daniela Castro, expareja de Renato Tapia?

Renato Tapia y Daniela Castro mantuvieron una relación amorosa cuando eran adolescentes, exactamente, desde los 9 hasta los 13 años. Ambos estudiaron en el mismo colegio y vivían en el mismo barrio en el distrito de San Luis.

Tras separarse, cada uno siguió su camino. Sin embargo, se volvieron a encontrar en el 2016. Para ese entonces, Daniela ya tenía una hija, a quien tuvo a los 16 años. Por su parte, el futbolista ya estaba casado con Andrea Cordero, con quien se casó a los 19.

“Sí, él estaba casado ya y yo no tenía alguna relación con nadie... Nos vimos un día y ahí fue donde quedé embarazada”, contó la joven.

Castro se presentó en el programa de la ‘Urraca’ para exigirle al futbolista que reconozca a su hijo.